Конфлікт між подругами: стали відомі нові деталі вбивства поліцейської в Києві
Конфлікт між подругами: стали відомі нові деталі вбивства поліцейської в Києві / Фейсбук Святослави Петрової
У вбивстві інспекторки кіберполіції Святослави Петрової підозрюють 37-річну киянку. Жінки були подругами, однак між ними раптово спалахнув конфлікт.
Источник:фейсбук Київської міської прокуратури
За результатами першочергових слідчих дій та на підставі зібраних доказів 37-річну жительку столиці затримали.
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Деталі вбивства поліцейської в Києві
Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі,
– заявили у прокуратурі.
Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці призначили низку експертних досліджень, зокрема судово-медичних, які допоможуть встановити причини смерті жінки.
Що загрожує підозрюваній
- Крім того, вирішують питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Вбивство інспекторки кіберполіції: що відомо
- У ніч на 7 березня на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі столиці, перехожі знайшли тіло жінки. Правоохоронці підтвердили, що смерть була насильницькою.
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- За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
- Поліції вдалося оперативно встановити та затримати підозрювану у причетності до вбивства жінки.
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