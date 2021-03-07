У вбивстві інспекторки кіберполіції Святослави Петрової підозрюють 37-річну киянку. Жінки були подругами, однак між ними раптово спалахнув конфлікт.

За результатами першочергових слідчих дій та на підставі зібраних доказів 37-річну жительку столиці затримали.

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Деталі вбивства поліцейської в Києві

Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі,

– заявили у прокуратурі.

Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці призначили низку експертних досліджень, зокрема судово-медичних, які допоможуть встановити причини смерті жінки.

Що загрожує підозрюваній

Крім того, вирішують питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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