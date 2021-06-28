Соответствующие кадры обнародовали в сети очевидцы. На них видно, что сначала несколько девушек, судя по виду – несовершеннолетних, дергают друг друга за одежду. Все это сопровождается криками.

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Впоследствии одна из их перешла к "более решительным" действиям и повалила другую на асфальт. Свою, вероятно, подругу она не жалела – лупила изо всех сил и била головой об асфальт.

Еще одна из девушек потом ударила ногой в спину участницу конфликта, которая сидела на асфальте. После этого она кричала другим: "Это один на один". "Я ее просто оттолкнула, она третья полезла".

Драка в центре Киева: смотрите видео (осторожно, содержит жестокие сцены и ругань 18+)

Завершается видео тем, что к девушке, которой больше всего досталось в ходе драки, подползает другая. Сначала они о чем-то общаются, а потом встают с асфальта и уходят.

Драка в Днепровском районе

Вечером 21 июня возле парка Победы в Днепровском районе Киева неизвестные мужчины силой вытащили парня из маршрутного такси, избили и ограбили.

Юноша остался без паспорта, идентификационного кода, кошелька с деньгами и банковскими картами. Кроме этого, у него забрали также и мобильный телефон.