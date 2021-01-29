Из-за выявленных нарушений в домах для престарелых в Киеве правоохранители расследуют уже 9 производств. Проверками частных заведений занимаются работники ГСЧС, полиции и КГГА.

Источник: пресс-служба КГГА

По словам мэра Киева Виталия Кличко, коммунальные дома для пенсионеров и социальные учреждения города проверяют постоянно.

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Впрочем, после трагедии в Харькове чиновники решили проверить частные заведения. Для этого создали специальные межведомственные рабочие группы.

Городская власть на деятельность не влияет

Как утверждает городской глава, по состоянию на сегодня в Киеве обнаружили 33 частных учреждения, где находятся пожилые люди. Из-за нарушений, которые там нашли, уже возбудили 9 уголовных дел.

Впрочем, по словам политика, представители городской власти никак не могут регулировать деятельность учреждений, потому что никаких законодательных актов для этого не предусмотрено.

Я убежден, что контроль за качеством услуг, предоставляемых пожилым людям в частных учреждениях, должен быть у местных властей. От этого зависит безопасность людей и их жизнь. Киев поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных заведений для пожилых людей,

– подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр призвал Верховную Раду как можно скорее предоставить местным властям полномочия контролировать "пансионаты" для пожилых людей.

К такой реакции Киева на проблему привела ужасная трагедия – пожар в доме престарелых в Харькове.