В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 864 новых случаев коронавируса. Обнародовали статистику по состоянию на 9 апреля.

Это лишь на 22 случая меньше, чем за 8 апреля. Спада заболеваемости не наблюдается.

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Всего в столице подтверждено 174 267 случаев COVID-19.

Сколько людей умерло

За минувшие сутки от коронавирусной болезни, к сожалению, умерло 48 человек. Всего за время эпидемии в Киеве – 3 797 человек.

Сколько выздоровело

Преодолели коронавирус за минувшие сутки 688 человек. С начала эпидемии – 110 137 человек.

Эти данные обнародовали в СНБО.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в столице было проведено 1 850 прививок в сутки.

Киевская область

В Киевской области зафиксировано 104 452 случая COVID-19 (1 265 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 82 439 человек (717 за сутки), умерли 1 847 человек (41 за сутки).

В больницах уже нет мест

В киевских медицинских учреждениях, где лечат от коронавируса, уже фактически нет мест. В некоторых больницах обустраивают дополнительные кровати, а власти ищут свободные места в других медицинских учреждениях – в роддомах, детских больницах и тому подобное.

Реакция властей

Виталий Кличко возмущен отношением киевлян к карантинным ограничениям. "Нужно показывать, как из больниц вывозят трупы", сказал мэр.

Он также не исключает, что строгий локдаун, который действует в настоящее время, будет продлен до 10 мая – ситуация с коронавирусом не улучшается, а медицинская система на пределе.