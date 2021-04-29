В Киеве за сутки по состоянию на 29 апреля обнаружили 940 новых случаев коронавируса. Это немного меньше, чем в предыдущий период. В то же время количество прививок от COVID-19 значительно увеличилось.

По состоянию на 28 апреля насчитали 1 070 случаев в сутки. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 194 630 случаев. Умерло 4 567 человек – за минувшие сутки, к сожалению, 30 пациентов не смогли преодолеть болезнь.

К теме 500 гривен за дозу: Киев объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

Сколько выздоровели

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 784 человека. В общем – 122 831.

Киевщина

На Киевщине в сутки выявлено 341 случай – с начала эпидемии зафиксировано 118 138 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 98 278 человек (за сутки 1 457), к сожалению умерли 2 342 человека (за сутки 26).

Прививки

По информации, которую предоставляет Максим Степанов, за сутки в Киеве было сделано 7 736 прививок, в области – 5 685. По сравнению с предыдущим периодом количество значительно увеличилось – по состоянию на 28 апреля сделали 1 876 прививок в Киеве и 820 в области.

Как в Украине

Всего в нашем государстве было зафиксировано 11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 518 детей и 259 медработников.

Киев выходит из красной зоны

Виталий Кличко сообщил, что столица готова выйти из красной зоны карантина. Уже с 1 мая Киев будет находиться в желтой зоне. Напоминаем ограничения, которые будут действовать:

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала