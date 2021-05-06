По состоянию на 1 мая (это фактически статистика за 30 апреля) было зафиксировано 671 случай за сутки. Всего на COVID-19 в столице уже заболело 197 357 человек.

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Сколько умерло

За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 4 720 человек.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровело 704 пациента. В общем – 125 315.

Виталий Кличко приводит подробную статистику.

Киевщина

На Киевщине за сутки выявлено 126 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 119 614 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 101 647 человек (за сутки 805), к сожалению умер 21 человек за сутки – всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 2 428 человек.

Прививки

По информации, которую предоставляет Максим Степанов в Киеве за минувшие сутки сделано 5 608 прививок. В общем – 87 273. В Киевской области было провакцинировано 1 886 человек за сутки (всего 46389).

В Украине

Также министр здравоохранения приводит общую статистику в Украине за сутки. Обнаружили 6038 инфицированных человек, среди них – 271 ребенок и 113 медработников.

Если сравнивать данные за предыдущий последний рабочий день – по состоянию на 1 мая в Украине было зафиксировано на 2 с половиной тысячи случаев больше.