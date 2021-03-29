В Киеве 29 марта обнародовали актуальную статистику заболеваний коронавирусом за минувшие сутки. Количество новых больных увеличивается.

Виталий Кличко сообщил о 402 новых подтвержденных случаях – это на 28 человек больше чем за предыдущие сутки. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 159 769 человек.

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Актуальная статистика за сутки в Киеве

228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет

154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет

10 девочек от 11 месяцев до 17 лет

10 мальчиков от 3 до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Днепровском – 181

Дарницком – 62

Оболонском – 55

К сожалению, 25 человек умерли (в общей сложности 3 334 человека).



Статистика заболевания ковидом в Киеве / Инфографика КГГА

Сколько людей госпитализированы

45 госпитализированных пациентов

441 госпитализированный с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Вакцинация и выздоровление

За минувшие сутки 217 человек преодолели коронавирус (всего 105 118).

По данным Национальной службы здоровья Украины в Киеве по состоянию на 28 марта были проведены 18 115 вакцинаций.