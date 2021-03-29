Коронавирус в Киеве: актуальная статистика за минувшие сутки
В Киеве 29 марта обнародовали актуальную статистику заболеваний коронавирусом за минувшие сутки. Количество новых больных увеличивается.
Источник:24 канал
Виталий Кличко сообщил о 402 новых подтвержденных случаях – это на 28 человек больше чем за предыдущие сутки. Общая цифра заболеваний COVID-19 в столице составляет уже 159 769 человек.
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Актуальная статистика за сутки в Киеве
- 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
- 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
- 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет
- 10 мальчиков от 3 до 17 лет
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Днепровском – 181
- Дарницком – 62
- Оболонском – 55
К сожалению, 25 человек умерли (в общей сложности 3 334 человека).
Статистика заболевания ковидом в Киеве / Инфографика КГГА
Сколько людей госпитализированы
- 45 госпитализированных пациентов
- 441 госпитализированный с подозрением на COVID-19 и пневмониями
Вакцинация и выздоровление
За минувшие сутки 217 человек преодолели коронавирус (всего 105 118).
По данным Национальной службы здоровья Украины в Киеве по состоянию на 28 марта были проведены 18 115 вакцинаций.
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