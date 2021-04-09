Количество больных COVID-19 в Украине растет, и столица – не исключение. Мэр Киева Виталий Кличко высказался относительно вероятного продления локдауна и введения комендантского часа.

По словам Кличко, этими темами не следует спекулировать. В своих решениях власти руководствоваться будут только цифрами.

Обратите внимание В Киеве больных коронавирусом уже будут класть в родильных домах и детских больницах

Комендантский час в Киеве

Мэр Киева подчеркнул, что "комендантский час может ввести своим решением Верховная Рада". К полномочиям городской власти такие решения не принадлежат.

Сейчас много спекуляций по поводу комендантского часа, по поводу продления локдауна. Мы будем исходить только из цифр. Но цифры очень неоптимистичны,

– подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что в Киеве в течение дня выявлено "2000 новых больных, 48 человек погибли". Остается только надеяться, что таких цифр не будет на следующей неделе. В противном случае:

"Если цифры увеличатся, то мы можем говорить о продлении локдауна. И мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения".

Продолжение локдауна

По словам городского головы, пока неизвестно, будут ли продлевать строгий карантин.

Я не хочу на эту тему спекулировать. Мы не можем сказать. Мы ввели локдаун в понедельник и, надеюсь, через неделю будем иметь положительную динамику по снижению заболеваемости,

– сказал Виталий Кличко.

Однако и заметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу, не надевают маски, и ведут себя так, словно локдауна не существует. И почему-то очень многие люди выражают недовольство карантином. К примеру:

В 2020 метро работало, Киев выдал 400 000 спецпропусков для транспорта, но люди не жаловались.

В 2021 пропусков выдали 500 000, но люди недовольны.

И это при том, что смертей от коронавируса сейчас гораздо больше.

Нужно показывать, как люди задыхаются, нужно показывать, как родители хоронят детей, нужно показывать ужасные кадры, как из больниц вывозят трупы. Это – суровая реальность. И я хотел бы, чтобы каждый это понимал,

– подытожил Кличко.