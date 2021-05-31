В Киеве с начала пандемии было выявлено 206 437 случаев. Столица сохраняет первое место по количеству инфицированных в Украине.
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Сколько умерло
За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 9 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 092 человека.
Сколько выздоровело
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 650 пациентов. Всего – 166 688.
Детали
Виталий Кличко опубликовал подробную статистику.
Киевская область
В Киевской области за сутки выявлено 58 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 125 176 случаев заболевания.
С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 119 126 человек (за сутки 212).
За последние сутки никто не умер. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 2 683 человека.