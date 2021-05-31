Коронавирус в Киеве: количество новых больных уменьшается

В Киеве за минувшие сутки выявили 63 новых случая коронавируса. Эта информация опубликована 31 мая. Если сравнивать показатель с предыдущим понедельником, то количество уменьшилось вдвое.

В Киеве с начала пандемии было выявлено 206 437 случаев. Столица сохраняет первое место по количеству инфицированных в Украине.

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Сколько умерло

За минувшие сутки, к сожалению, в Киеве от COVID-19 умерли 9 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 5 092 человека.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 650 пациентов. Всего – 166 688.

Детали

Виталий Кличко опубликовал подробную статистику.

Киевская область

В Киевской области за сутки выявлено 58 случаев – с начала эпидемии зафиксировано 125 176 случаев заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 119 126 человек (за сутки 212).

За последние сутки никто не умер. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли преодолеть 2 683 человека.