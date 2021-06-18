Всего в столице подтверждено 211 895 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

К теме Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 967 больных

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 202 267 человек (244 за сутки)

умерли 5 168 человек (трое за сутки)

Киевщина

В Киевской области зафиксировано 126 943 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 122 558 человек (144 за сутки)

умерли 2 733 человека (трое за сутки)

В Украине зафиксировали рекорд привитых против COVID-19 за сутки

17 июня в Украине 81 713 человек привиты против коронавирусной инфекции COVID-19. В Минздраве Украины сообщили, что одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы – 23 743 человека.

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

По состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.