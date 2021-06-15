Коронавирус в Киеве: статистика показывает стабильную ситуацию

В Киеве ситуация с коронавирусом не ухудшается. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую обнародовал аппарат СНБО 15 июня.

За последние сутки в Киеве выявлено 243 новых случаев COVID-19. Примерно такое количество инфицированных было и на прошлой неделе – ежедневно более 200 больных.

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Статистика

Всего в столице с начала пандемии было зафиксировано 209 125 случаев коронавируса. Не смогли преодолеть болезнь 5 131 человек – за минувшие сутки, к сожалению, умерли 4 пациента.

Согласно данным СНБО, наполненность больниц в столице, где принимают больных COVID-19, в настоящее время составляет 6%.

Вакцинация

Всего с начала вакцинации в Киеве прививали уже 186 385 человек – более 10 тысяч за минувшие выходные.

Напомним, что из-за праздника, на следующих выходных (19 – 20 июня) Центр вакцинации в МВЦ не будет работать. Впрочем, чтобы не снижать темпы власти решили, что Центр будет работать в четверг и пятницу – 17 и 18 июня.