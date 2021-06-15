Коронавирус в Киеве: статистика показывает стабильную ситуацию

В Киеве ситуация с коронавирусом не ухудшается. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую обнародовал аппарат СНБО 15 июня.
За последние сутки в Киеве выявлено 243 новых случаев COVID-19. Примерно такое количество инфицированных было и на прошлой неделе – ежедневно более 200 больных.
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Статистика
Всего в столице с начала пандемии было зафиксировано 209 125 случаев коронавируса. Не смогли преодолеть болезнь 5 131 человек – за минувшие сутки, к сожалению, умерли 4 пациента.
Согласно данным СНБО, наполненность больниц в столице, где принимают больных COVID-19, в настоящее время составляет 6%.
Вакцинация
Всего с начала вакцинации в Киеве прививали уже 186 385 человек – более 10 тысяч за минувшие выходные.
Напомним, что из-за праздника, на следующих выходных (19 – 20 июня) Центр вакцинации в МВЦ не будет работать. Впрочем, чтобы не снижать темпы власти решили, что Центр будет работать в четверг и пятницу – 17 и 18 июня.Тем, кто хотел получить прививки на выходных, будут предлагать заблаговременно зарезервированные даты и места для вакцинации.
- Для удобства состояние живой очереди возле МВЦ будут транслировать вживую на странице helsi.me в Фейсбуке. Таким образом, как утверждают чиновники, люди смогут наблюдать за продвижением очереди и планировать свое время для посещения центра.
- Начало регистрации на вакцинацию 17 и 18 июня начнется утром 15 июня. Записаться можно на странице сервиса Helsi.me.