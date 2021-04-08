В Киеве во время затора кто-то из водителей пустил кота за руль. Другой участник дорожного движения решил сфотографировать забавную ситуацию.

Куда делся сам владелец автомобиля – неизвестно. Возможно он просто прилег отдохнуть в салоне или даже вышел погулять.

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Забавные пробки

Фото кота, оказавшегося за рулем, опубликовали в сообществе "Los Solomas. Киев".

Это, кстати, уже не первый забавный инцидент, который произошел во время затора – ранее водители заметили, как кто-то из их коллег играл на гитаре – смотрите видео.

Пробки стали еще больше

Пробки в Киеве во время строгого локдауна не уменьшились, транспорта стало больше.

Поскольку киевляне, которые имеют машины, но пользовались метро и другими видами общественного транспорта, вынуждены были снова сесть за руль.

В столице, напомним, в общественном транспорте ездят только по спецпропускам.

Такие ограничения будут действовать пока введен режим строгого карантина.