Кот был за рулем: в Киеве во время затора сделали забавное фото
В Киеве во время затора кто-то из водителей пустил кота за руль. Другой участник дорожного движения решил сфотографировать забавную ситуацию.
Источник:24 канал
Куда делся сам владелец автомобиля – неизвестно. Возможно он просто прилег отдохнуть в салоне или даже вышел погулять.
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Забавные пробки
Фото кота, оказавшегося за рулем, опубликовали в сообществе "Los Solomas. Киев".
Это, кстати, уже не первый забавный инцидент, который произошел во время затора – ранее водители заметили, как кто-то из их коллег играл на гитаре – смотрите видео.
Пробки стали еще больше
Пробки в Киеве во время строгого локдауна не уменьшились, транспорта стало больше.
Поскольку киевляне, которые имеют машины, но пользовались метро и другими видами общественного транспорта, вынуждены были снова сесть за руль.
В столице, напомним, в общественном транспорте ездят только по спецпропускам.
Такие ограничения будут действовать пока введен режим строгого карантина.
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