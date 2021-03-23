С 23 марта Киев оказался в красной зоне карантина. Однако ограничения в городе власти ввели самостоятельно на несколько дней раньше.

Красная зона в Киеве: что запрещено

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Работа учреждений культуры . Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

. Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Групповые спортивные занятия отменены.

могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Групповые спортивные занятия отменены. Работа ТРЦ . Могут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

. Могут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. Проведение религиозных богослужений разрешено только в случаях, если обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека.

разрешено только в случаях, если обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека. Проведение массовых мероприятий . Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных ивентов.

. Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных ивентов. Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Как работают школы и садики

В школах детей после каникул, которые начались на прошлой неделе, будут учить дистанционно . Продлится это до 9 апреля.

. Продлится это до 9 апреля. Ученики младшей школы 1 – 4 классов и специальных учреждений образования будут учиться как и ранее.

Садики работают в обычном режиме.

Как в Киеве будет курсировать транспорт

Ранее работа общественного транспорта в областях красной зоны была полностью запрещена. Однако недавно Кабмин разрешил городским комиссиям выбирать самостоятельно: разрешать работу транспорта или запрещать.

Детально Правительство изменило правила работы общественного транспорта в красной зоне

Поэтому в КГГА решили: работу общественного транспорта не будут останавливать. В Киевском горсовете уверены, что прекращать пассажирские перевозки нельзя. Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что остановка транспорта приведет к коллапсу.

Метро в Киеве тоже не будут закрывать. Однако возможны ограничения в часы пик – вероятно, будут пускать меньше людей, чтобы избежать скопления людей.

Почему ограничения в Киеве начали действовать раньше