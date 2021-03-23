В Киеве начала действовать красная зона карантина: все ограничения
С 23 марта Киев оказался в красной зоне карантина. Однако ограничения в городе власти ввели самостоятельно на несколько дней раньше.
Источник:24 канал
Красная зона в Киеве: что запрещено
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- Работа учреждений культуры. Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Групповые спортивные занятия отменены.
- Работа ТРЦ. Могут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Проведение религиозных богослужений разрешено только в случаях, если обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека.
- Проведение массовых мероприятий. Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных ивентов.
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Как работают школы и садики
- В школах детей после каникул, которые начались на прошлой неделе, будут учить дистанционно. Продлится это до 9 апреля.
- Ученики младшей школы 1 – 4 классов и специальных учреждений образования будут учиться как и ранее.
- Садики работают в обычном режиме.
Как в Киеве будет курсировать транспорт
Ранее работа общественного транспорта в областях красной зоны была полностью запрещена. Однако недавно Кабмин разрешил городским комиссиям выбирать самостоятельно: разрешать работу транспорта или запрещать.
Детально Правительство изменило правила работы общественного транспорта в красной зоне
Поэтому в КГГА решили: работу общественного транспорта не будут останавливать. В Киевском горсовете уверены, что прекращать пассажирские перевозки нельзя. Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что остановка транспорта приведет к коллапсу.
Метро в Киеве тоже не будут закрывать. Однако возможны ограничения в часы пик – вероятно, будут пускать меньше людей, чтобы избежать скопления людей.
Почему ограничения в Киеве начали действовать раньше
- О том, что усиливать карантин в Киеве необходимо, мэр заявил еще 18 марта.
- Тогда Киев, по показателям Минздрава, находился в оранжевой зоне.
- Впрочем, ситуация ухудшалась, и городские власти самостоятельно решили ужесточить ограничения.
- Дополнительные ограничения ввели с 20 марта
- На территории Киевской области вслед за столицей карантин усилили 21 марта.
- В красную зону Киев и область, согласно статистике Минздрава, отнесли 20 марта.
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