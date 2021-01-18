Власть в Киеве сообщила, что в 2021 году, учитывая локдаун не будут обустраивать места для купания на Водохреще . Впрочем, в КГГА отметили, что 19 января людей, которые хотят понырять в ледяную воду, не будут останавливать.

Хотя киевские коммунальные службы призывают людей не собираться на набережных, чтобы избежать скопления и повышенного риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.

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Однако в нескольких местах будут дежурить спасатели, поскольку для многих украинцев традиционное погружение в воду на Водохреще является обязательным.

Где можно искупаться в Киеве на Водохреще – список локаций

Гидропарк

Возле часовни Крещения Господнего ежегодно проходят крещенские купания. Это место очень популярно среди киевлян. Есть кабинки для переодевания и искупаться можно бесплатно.

Оболонская набережная

Самое популярное место для купания возле Свято-Покровского собора. В 2021 году здесь не будут вырубать прорубь, но наверняка желающих искупаться здесь можно будет увидеть.

Центр развлечений "Х-парк"

В парке "Муромец" будет проводиться фестиваль МоржиFest. Все желающие смогут окунуться и будут оборудованы зоны для переодевания и кафе.

Днепровская набережная

У Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, перед Иорданским крестом смогут искупаться все желающие.

Голосеевский парк

Оборудование купель находится возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Парк "Феофания"

На территории парка места для купания будут работать с 8 утра, также будут организованы места для подогрева и горячие напитки. Для взрослых вход – 30 гривен, для детей – 10 гривен.

озеро Тельбин

У храма Рождества Христова на Березняках будет освященное церковью место для купания, в котором все желающие смогут окунуться.

Мамаева Слобода

В этом парке можно будет искупаться по казацкому обычаю. До 10:00 вход на территорию парка бесплатный, после – 120 гривен.