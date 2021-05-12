Сделать удачный снимок можно в любом месте, но для атмосферных и по-настоящему крутых фотосессий обычно нужно подыскивать подходящие локации. Некоторые места Киева являются общеизвестными среди тусовки пользователей соцсетей и фотографов, потому что уже всем поднадоели.
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Поэтому те, кто любит фотографироваться, постоянно находятся в поиске новых для этого мест.
Где в Киеве можно сделать самые удачные фотографии
Профессиональные фотографы утверждают, что в столице есть очень много локаций, где можно сделать фотосет на любую тематику. Кроме фотостудий Киева, для фотографирования можно выбрать места с разными фонами – как природными, так и архитектурными.
Парк ВДНХ
Огромное место с большим количеством зданий советской архитектуры. Кроме устаревших и атмосферных урбанистических фонов здесь можно увидеть также и крутую природу – яблоневый сад, уютные аллеи и лужайки.
Парк ВДНХ в Киеве – любимое для многих место для фотосессий / Фото Kyivmaps
Голосеевский парк
Огромный участок леса почти посреди города может порадовать искателей удачных снимков не только красивой природой. Снимки с Лесных Полян на фоне многочисленных многоэтажек могут быть очень атмосферными.
Голосеевский парк / Фото rentmeua.com
Костел Святого Николая
Построенное в готическом стиле в 1909 году здание существенно отличается от общей архитектуры Киева. Поэтому ежедневно рядом с костелом фотографируются тысячи людей. Сделать удачную фотографию здесь довольно просто, поскольку часть сооружения почти всегда находится в тени. Благодаря этому днем почти постоянно есть шикарное освещение для крутых снимков.
Костел Святого Николая / Фото Myukraine
Двор бизнес-центра "Торонто-Киев"
Благодаря архитектуре размещенного в центре столицы БЦ "Торонто-Киев", двор здания является очень уютным. Кроме того, с него открывается безумный по своей красоте вид на костел.
Двор БЦ "Торонто-Киев" / Фото akustik.ua
Почтовая площадь и Речной вокзал
После проведения масштабной реконструкции это место на Подоле полюбили тысячи жителей и гостей Киева. Любители фотографироваться обычно приезжают сюда ближе к вечеру. В солнечную погоду на Западе можно сделать очень удачный кадр.
Почтовая площадь в Киеве / Фото Главком
Мариинский парк
Историческое место с видом на Верховную Раду и Мариинский дворец может порадовать всех охотников на фото чрезвычайно атмосферным видом. Лучшие фотографии, как говорят фотографы, выходят осенью и зимой.
Мариинский парк в Киеве / Фото zagranitsa
Андреевский спуск, Воздвиженка и Пейзажная аллея
Улицы Подола являются крайне уютными и красивыми как для прогулок, так и для фотографий. Особым местом для фото является Андреевский спуск и его дворы. Очень удачными получаются кадры с уникальной архитектурой жилого квартала Воздвиженка и Пейзажной аллеи.
Андреевский спуск / Фото vlasne.ua
Крещатик и улочки рядом с ним
Главная улица Киева всегда притягивала как туристов, так и ценителей местной атмосферы. На Крещатике можно сфотографироваться на фоне гигантских зданий советской архитектуры, а рядом с ним – возле Киевского Пассажа – насладиться уютной атмосферой тихого центра.
Вечерний Крещатик / Фото stroyobzor.ua