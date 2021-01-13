Зоопарк в Киеве снизил цену билетов на период локдауна – она составляет 50 гривен. Это половина суммы от обычной цены для входа. В КГГА уверяют, что посещение зоопарка зимой во время локдауна – прекрасная возможность прогуляться на свежем воздухе.

К тому же это абсолютно безопасно, убеждают в Администрации. Конечно будут и ограничения – доступ к зимним помещениям с экзотическими теплолюбивыми животными будет невозможен.

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На кого можно посмотреть в Киевском зоопарке

Через стекло можно понаблюдать за семьей обезьянок-сиамангов, купанием пеликанов, порханиями красных и черных ибисов в зимнем саду.

Также на открытом пространстве в вольерах бродят:

олени,

кони Пржевальского,

зубры,

бизоны,

дикие кабаны,

волки,

пушистые рыси,

тигры,

Львы.

Кроме того, зоопарк стал местом комфортной зимовки и для диких водоплавающих птиц: стаи перелетных уток, гусей и лебедей.

Животные киевского зоопарка: смотрите фото

Зоопарк работает ежедневно с 09:00 до 16: 00.

Для детей до 5 лет – вход бесплатный.