В Киеве на майские праздники и Пасху можно сходить в церковь или прогуляться по известным туристическим маршрутам. Впрочем, есть немало необычных и интересных мест или мероприятий, которые можно посетить. Мы собрали их в список.

Можно прогуляться в столичных парках или посетить музеи. Впрочем, есть и другие варианты досуга. Сайт 24 канала подобрал места для отдыха на любой вкус.

К теме Где погулять в Киеве: места столицы, которые надо посетить

Для романтики

Можно прогуляться по Днепру и увидеть столицу с другой стороны. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории нашего славного города и прекрасно провести время на борту теплохода и подышать свежим воздухом.

С 1 по 30 мая 2021 года Пароходная компания "Гидропарк" открывает маршрут "Панорама Киева".

Цена билетов от 75 до 200 гривен.

Место: Причал – метро "Днепр".

Сайт

Для семьи

А вы были в Киевском зоопарке? Кто там есть: горилла, лесной кот, жираф, гиена, слоненок, лев, черный гриф, розовый фламинго, лягушка-помидор, питоны, игуана, черепахи и много других обитателей.

Цена билетов от 50 до 100 гривен.

Адрес: проспект Победы, 32

Сайт

Для мужчин

В субботу, 1 мая на НСК "Олимпийский" в присутствии зрителей состоится матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Днепр-1".

Начало в 17:00.

Для детей

Если ваши дети хотят больше узнать о Солнце, Земле и Луне или проверить свои знания — в Киевском планетарии приглашают принять участие в космической викторине.

Как возникли лунные кратеры?

Почему Луна светится?

Где Солнце черпает энергию?

В этой игре каждый станет победителем, ведь все узнают и увидят много нового, обещают организаторы.

Цена: 200 – 250 гривен.

Начало: 3 мая в 10:00.

Сайт

Интересно Где в Киеве можно арендовать самокаты и велосипеды: сервисы и цены

Для экстремалов – "Киевская Сахара"

Это маленькая пустыня в мегаполисе. Располагается она на Позняках. Безлюдная, пустынная местность в одном из самых шумных и многолюдных городов Европы. Пустыня имеет даже свои оазисы. Похожа на настоящую пустыню, но это только на первый взгляд. На самом деле поблизости – многоэтажные дома, есть несколько карьерных озер, а с некоторых точек можно увидеть цивилизацию.



Киевская "Сахара" / Фото Vlasne.ua

Адрес: метро "Позняки".

Для поклонников истории – Косой капонир

Это крепость, которая входила в комплекс Госпитального укрепления в самом центре Киева. Форт никогда не использовали для военных нужд. Позже крепостные помещения переоборудовали под тюрьму строгого режима для политических преступников.

Каждый житель Печерска знал дни и время, когда из Косого капонира выезжала черная карета, в которой смертников везли на казнь.

На территории крепости можно прогуляться и полюбоваться видами Печерска, а в стенах форта функционирует музей "Киевская крепость".

Покушать

В столице есть множество кафе и ресторанов, которые можно очень легко найти. Однако есть один, который находится под землей на Майдане Независимости.

Чтобы найти вход сюда, надо побродить в переходе. Если найдете, то надо будет еще пройти небольшой тест, отгадать загадку – это формальность, которая придает походу в ресторан особенности. В самом заведении вам проведут экскурсию и конечно накормят.

Речь идет о ресторане "Остання барикада".

Важно! Стоит напомнить, что с 1 мая Киев выходит из локдауна, однако город остается в желтой зоне карантина. Поэтому, нужно не забывать обо всех ограничениях, которые введены, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Держите дистанцию, носите маски и тому подобное.