Куда пойти на пикник в Киеве: список интересных мест

В Киеве на самом деле множество мест для пикника – их можно найти даже возле собственного дома. В столице немало зеленых зон, парков и водоемов. Впрочем, есть классические места – туда можно пойти или поехать на выходных в прекрасную погоду.

Сайт 24 канала подготовил список любимых мест для пикника. Там можно хорошо отдохнуть, но не забывайте о том, что вирус еще не победили окончательно – стоит придерживаться карантинных ограничений.

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Феофания

Одно из лучших мест для отдыха в Киеве. Здесь красивые озера, зеленые лужайки, на которых можно долго "валяться" и есть тосты и другие вкусности. В парке сдают в аренду столики, мангалы, продают дрова и уголь. Также есть детская площадка, так что дети смогут оторваться от телефонов и планшетов.

Парк "Феофания" / Фото wikimedia

Улица: Академика Лебедева, 32.

Академика Лебедева, 32. Как добраться: от станции метро "Выставочный центр" на маршрутке № 548.

Голосеевский парк

Это крупнейший в Европе лесной массив, расположенный в черте города – действительно это не парк, а настоящий лес. Там есть множество замечательных лужаек и озер где можно забыть о городских заботах.

Для любителей шашлыков в парке сдают в аренду беседки, мангалы и продают дрова. Развлечений здесь тоже хватает. Можно покататься на велосипеде, поплавать на лодке, катамаране и просто вдоволь надышаться.

В Голосеевском парке есть несколько вековых дубов, в озерах полно уток, а по суше бегают довольные белки.

Голосеевський лес / Фото wikimedia

Адрес: улица Генерала Родимцева, 6а.

улица Генерала Родимцева, 6а. Как добраться: от метро "Голосеевская" троллейбусами №11, 12, 43 или автобусами №416, 444, 507.

ВДНХ

Не забывайте, что в лесу есть и другие, не такие приятные, жители – клещи, которые переносят плохие болезни. Поэтому не стоит ходить в траве и залезать в кустики – именно там и ждут эти коварные жуки.

Еще одно любимое место киевлян для пикников. Здесь есть где погулять и покататься на велосипедах. Можно арендовать беседку, мангал и пожарить лучший шашлык в жизни.

Кроме того, на ВДНХ можно поиграть в бадминтон, мяч или фрисби.

ВДНХ / Фото wikimedia

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

проспект Академика Глушкова, 1. Как добраться: на метро до станции "Выставочный центр".

Виноградарь

В лесопарке Виноградарь можно устраивать пикники и готовить шашлыки. Это крутое место для семейного отдыха. Есть беседки, мангалы, веревочный парк и детские площадки.

Парк "Виноградарь" / Фото wikimedia

Адрес: перекресток улицы Гонгадзе и улицы Косенко.

перекресток улицы Гонгадзе и улицы Косенко. Как добраться: от метро "Нивки" на троллейбусах № 24, 25 и 26 или на маршрутках № 26 или № 437 доехать до пересечения улицы Косенко, проспектов Гонгадзе и Свободы.

Ботанический сад имени Гришко

Ботсад на Печерске – особенно уютный. Разводить огонь, здесь, конечно, нельзя, но есть свои сэндвичи, любуясь сиренью и видом на Левый берег, это – пожалуйста.

Парк имени Гришко / Фото ZeFt.in.ua