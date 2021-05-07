Видео события обнародовал в фейсбуке пользователь Александр Шевченко. Также подробности происшествия рассказали в телеграм-канале "Киев Оперативный".
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Ночные гонки в Киеве патрульных и курьеров: что известно
- Курьер известной службы доставки (по сообщению "Киев Оперативный", речь о Bolt) на мопеде убегал от патрульной полиции. Это произошло вечером 6 мая на Спортивной площади в Киеве возле ТРЦ "Гулливер".
- Снятое очевидцами видео показало, как авто полиции маневрирует по улице, едет задним ходом, и делает другие движения, чтобы догнать водителя мопеда. В конце записи даже слышны звуки, похожие на выстрелы.
- Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Но известно, что вероятного нарушителя, который создал аварийную ситуацию, удалось задержать – после того, как он спрыгнул с мопеда и бросился бежать пешком.
- Водитель якобы не имел ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. Поэтому мопед отправили на штрафную стоянку, а водителю грозит немалый штраф.