Несчастный случай: в квартире на Херсонщине загадочно умерли 4 человека
В квартире дома в Новой Каховке нашли 4 трупа / politeka.net
Инцидент произошел в Новой Каховке Херсонской области. Полицейские и спасатели ГСЧС попали внутрь квартиры женщины и обнаружили там тела 4 умерших.
Источник:полиция Херсонской области
К правоохранителям и бойцам ГСЧС обратилась председатель ОСМД, которая рассказала, что ее соседка несколько дней не открывает дверь и не выходит из квартиры.
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При этом жильцы многоквартирного дома слышали, как в помещении работает телевизор, а также видели свет в окнах.
Умерли на кухне
- Проверять квартиру приехали полицейские и спасатели. Последние поднялись к окну квартиры и увидели тела 4 человек, которые лежат на полу кухни.
- Через балкон работники МЧС проникли в помещение и открыли полицейским входные двери.
- По словам экспертов, никаких признаков насильственной смерти у 2 женщин и 2 мужчин не обнаружили.
От чего именно погибли люди, неизвестно. Причины смерти устанавливают судмедэксперты.
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