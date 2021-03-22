Правоохранители пытаются установить, что именно взорвалось вечером 21 марта в квартире многоэтажки в Деснянском районе Киева. В результате инцидента ранения получил 59-летний владелец жилья.

По данным правоохранителей, киевлянина госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести. Занимался ли он изготовлением самодельной взрывчатки, выясняют следователи.

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Инцидент полицейские расследуют как незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Что известно о взрыве на Троещине

Чем именно занимался мужчина, неизвестно / Фото полиции Киева

К врачам после взрыва обратился сам пострадавший, который попросил о помощи.

На место происшествия выехали следователи, которые выяснили, что взрыв произошел в результате того, что хозяин квартиры смешивал неизвестные химические вещества в пластиковой таре.

Полицейские изъяли из квартиры остатки пластика. После экспертизы следователи выяснят, что именно за вещества смешивал мужчина и чем он вообще занимался.

С места взрыва изъяли предметы с частицами химического вещества / Фото полиции Киева

Сообщили ли владельцу квартиры о подозрении, пока неизвестно. Если полицейские придут к выводам, что он занимался чем-то запрещенным, а суд признает вину мужчины, ему грозит до 7 лет заключения.