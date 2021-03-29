Несмотря на запрет: в лавре сотни монахов и киевлян без масок молились за спасение от COVID-19
Хотя столица находится в красной зоне карантина, которая предусматривает запрет на проведение массовых религиозных мероприятий, в Киево-Печерской лавре ограничения не соблюдают.
Источник:Киево-Печерская лавра
Многочисленные фотографии, свидетельствующие о проведении молебнов с прихожанами, без соблюдения дистанции и даже масок, обнародовали в соцсетях на странице самой Киево-Печерской лавры. Массовое собрание состоялось 28 марта в Успенском соборе.
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Кроме связанных с постом тематических молитв, в лавре раздавались просьбы прекратить пандемию коронавирусной болезни.
Что известно о нарушении карантина в Киево-Печерской лавре
- Судя по фоторепортажу из собора, в мероприятии приняли участие более 100 человек. При этом ни священники, ни прихожане не придерживались социальной дистанции.
- Кроме того, масками пользовались лишь считанные единицы среди всех присутствующих.
Никакой реакции на такие откровенные нарушения карантина от представителей местной власти и полиции, пока нет.
Большинство монахов уже болели
Почему работники Русской православной церкви в Украине демонстративно не соблюдают ограничения, неизвестно. Систематическое пренебрежение нормами они демонстрировали еще в самом начале пандемии. Поэтому еще в 2020 году переболели практически все монахи и работники лавры.
Но даже несмотря на вероятность повторного заражения, крайне сложную ситуацию в Киеве, священники продолжают проводить массовые мероприятия.
Смотрите фото нарушения карантина в Киево-Печерской лавре / Фото с сайта лавры:
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