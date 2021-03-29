Хотя столица находится в красной зоне карантина, которая предусматривает запрет на проведение массовых религиозных мероприятий, в Киево-Печерской лавре ограничения не соблюдают.

Многочисленные фотографии, свидетельствующие о проведении молебнов с прихожанами, без соблюдения дистанции и даже масок, обнародовали в соцсетях на странице самой Киево-Печерской лавры. Массовое собрание состоялось 28 марта в Успенском соборе.

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Кроме связанных с постом тематических молитв, в лавре раздавались просьбы прекратить пандемию коронавирусной болезни.

Что известно о нарушении карантина в Киево-Печерской лавре

Судя по фоторепортажу из собора, в мероприятии приняли участие более 100 человек. При этом ни священники, ни прихожане не придерживались социальной дистанции.

Кроме того, масками пользовались лишь считанные единицы среди всех присутствующих.

Никакой реакции на такие откровенные нарушения карантина от представителей местной власти и полиции, пока нет.

Большинство монахов уже болели

Почему работники Русской православной церкви в Украине демонстративно не соблюдают ограничения, неизвестно. Систематическое пренебрежение нормами они демонстрировали еще в самом начале пандемии. Поэтому еще в 2020 году переболели практически все монахи и работники лавры.

Но даже несмотря на вероятность повторного заражения, крайне сложную ситуацию в Киеве, священники продолжают проводить массовые мероприятия.

Смотрите фото нарушения карантина в Киево-Печерской лавре / Фото с сайта лавры: