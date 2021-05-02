Прихожане тоже забыли о масочном режиме. В толпе трудно найти того, кто бы прикрыл лицо, лишь кое-где виднеется маска, и та на подбородке.
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Стоит отметить, что карантин нарушали не только верующие, но и священнослужители. Они также вели службу без масок и даже не думали призывать людей соблюдать эпидемические нормы.
Пасха в Украине в 2021 году
- Правительство решило не вводить дополнительных карантинных ограничений на праздники. В то же время украинцам порекомендовали ограничить количество социальных контактов.
- Кроме этого, в Минздраве также призвали использовать маски, а в храмах не целовать крестов и икон. Там предложили, чтобы участие в богослужениях принимал один человек из семьи.
- Украинцев с Пасхой уже поздравил президент Зеленский. В частности пожелал, чтобы этот праздник принес стране долгожданный мир.