Следует подчеркнуть, что в этом месте есть подземный переход. Впрочем, много пешеходов им не пользуются, а бегают по дороге с очень насыщенным трафиком.

Еще один инцидент Священник московского патриархата на Волыни стоял на трассе в женской одежде: видео

"Прет, словно танк"

Инцидент сняли на видео в Голосеевском районе напротив ТЦ "Магелан". На кадрах видно, как женщина с пакетами проползает под отбойником.

Час пик, 8 полос автомобильного движения, а ей все пофиг. Прет, как танк,

– говорится в сообщении.

В Киеве женщина пересекала дорогу с насыщенным движением: видео

Реакция киевлян

В комментариях люди пишут, что в Украине не наказывают пешеходов за нарушение правил дорожного движения, поэтому такие ситуации и происходят.