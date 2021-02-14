На лівому березі Києва прорвало водопровід: де обмежений рух – фото, відео
У Києві, на лівому березі 14 лютого стався прорив водопроводу. Рух автомобілів і трамваїв обмежили на вулицях Гната Хоткевича та Попудренка.
Источник:КМДА
Аварія трапилася на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" на вулиці Попудренка, 52.
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Що відомо про прорив водопроводу в Києві
У результаті інциденту вулиці Попудренка та Хоткевича підтопило.
На місці працює техніка і бригади шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району, які прибирають лід,
– йдеться в повідомленні.
Наразі обмежений рух автомобілів та трамваїв вулицями Гната Хоткевича та Попудренка.
У Києві стався прорив водопроводу / Фото "Київавтодору"
У столиці прорвало водопровід: дивіться відео
Інцидент трапився на вулиці Попудренка: дивіться карту
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