У Києві, на лівому березі 14 лютого стався прорив водопроводу. Рух автомобілів і трамваїв обмежили на вулицях Гната Хоткевича та Попудренка.

Аварія трапилася на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" на вулиці Попудренка, 52. Читайте також У Києві зайнялася квартира у багатоповерхівці: вона згоріла вщент, є потерпілі Що відомо про прорив водопроводу в Києві У результаті інциденту вулиці Попудренка та Хоткевича підтопило. На місці працює техніка і бригади шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району, які прибирають лід,

– йдеться в повідомленні. Наразі обмежений рух автомобілів та трамваїв вулицями Гната Хоткевича та Попудренка. Зверніть увагу! 11 лютого в Києві, на вулиці Петропавлівській, 12 провалився асфальт на дорозі. Причиною інциденту стала аварія на самопливному колекторі.

У Києві стався прорив водопроводу / Фото "Київавтодору" У столиці прорвало водопровід: дивіться відео Інцидент трапився на вулиці Попудренка: дивіться карту