Инцидент произошел на улице Касияна. Предварительно, женщина переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Известно, что погибшей - примерно 68 лет (родилась в 1953 году). По виновника ДТП, то ему - не менее 38 лет (родился 1983 году).

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Водитель сбежал с места ДТП

Сразу после ДТП злоумышленник, даже не остановившись, пытался убежать. Его остановил водитель другого легковушки (BMW) на перекрестке улицы Полковника Потехина и Героев Обороны.

Водитель Ford был очень нетрезв. В его крови Драгер обнаружил 1,79 (по данным "Стражей Эспрессо" , 1,74) промилле алкоголя. Заметим, что в Украине допустимая норма - 0,2 промилле.

Мужчину уже задержали. В ближайшее время правоохранители должны открыть уголовное производство. Кроме того, водитель еще раз должны отправить на анализ в больницу, где определят точное количество алкоголя в его шагов.

Сейчас на месте работают правоохранители. Также должна была прибыть следственно-оперативная группа.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Голосеевском районе

Водитель подтвердил, что действительно пил

Как пояснил он в ходе общения с журналистами, выпил из-за проблем, в частности в семье. Также назвал и другие подобные причины.

Мужчина добавил, что его уже не раз задерживали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, на него составили несколько соответствующих протоколов.

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