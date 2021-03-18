Локдаун в Киеве: в метро могут быть ограничения в часы пик
Киевский метрополитен во время локдауна будет работать в обычном режиме. Впрочем, в часы пик могут закрывать двери – впускать меньше людей.
Источник:Укринформ
Это будут делать для того, чтобы избежать скоплений в вестибюлях. Кроме того, в метрополитене обещают делать усиленную дезинфекцию и внимательно следить за соблюдением масочного режима.
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Об этом рассказала заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.
Городской транспорт работает в обычном режиме. Проводим усиленную дезинфекцию. Призываем пассажиров соблюдать масочный режим, пользоваться бесконтактными способами оплаты,
– отметила она.
Локдаун в Киеве
Как сообщалось, в Киеве с 00:00 часов 20 марта начинают действовать строгие карантинные ограничения. Локдаун ввели до 9 апреля.
Что запрещают:
- работу учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работу торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- проведение религиозных мероприятий, если площадь помещения – менее 10 квадратных метров на 1 человека;
- проведение массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобное;
- проведение спортивных мероприятий со зрителями.
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