Киевский метрополитен во время локдауна будет работать в обычном режиме. Впрочем, в часы пик могут закрывать двери – впускать меньше людей.

Это будут делать для того, чтобы избежать скоплений в вестибюлях. Кроме того, в метрополитене обещают делать усиленную дезинфекцию и внимательно следить за соблюдением масочного режима.

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Об этом рассказала заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

Городской транспорт работает в обычном режиме. Проводим усиленную дезинфекцию. Призываем пассажиров соблюдать масочный режим, пользоваться бесконтактными способами оплаты,

– отметила она.

Локдаун в Киеве

Как сообщалось, в Киеве с 00:00 часов 20 марта начинают действовать строгие карантинные ограничения. Локдаун ввели до 9 апреля.

Что запрещают: