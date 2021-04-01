Локдаун в Киеве: В КГГА объяснили как будет работать междугородний транспорт
В Киеве рассказали, как будет работать междугородный транспорт во время локдауна 5 – 16 апреля. В КГГА подчеркнули, что ограничить передвижение граждан через столицу – невозможно.
Источник:"Сегодня"
Поэтому было принято решение не закрывать вокзалы и разрешить работу междугородного транспорта в обычном режиме, несмотря на новые ограничения, которые ввели в столице. Конечно пассажиры и персонал должны придерживаться карантина – дистанция, маски и тому подобное.
Что было раньше Киев идет в настоящий локдаун с закрытием транспорта, школ и садиков
Людей не остановить
В КГГА подчеркнули, что закрыть междугороднее сообщение невозможно, ведь через Киев едет очень много людей в разные уголки страны и за границу.
Киев – это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал,
– заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Локдаун в Киеве
Напомним, что 31 марта в Киеве местные власти решили таки ввести дополнительные меры и усилить карантин – кроме предыдущих запретов и ограничений в столице остановили движение общественного транспорта.
Впрочем, в КГГА разрешили ездить в нем по специальным пропускам – их будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.
Право на проезд в метро и наземном транспорте в Киеве во время локдауна будет у:
- работников государственных структур;
- медиков;
- представителей сферы социального обеспечения;
- работников жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- сотрудников частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Какие еще ограничения будут действовать в Киеве
- Перестанут работать детские сады и школы.
- Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на удаленную работу. Или предоставить отпуска, если это возможно.
- Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.
- Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.
Решение об окончании локдауна представители местной власти будут принимать ближе к 16 апреля. Произойдет это, если ситуация с распространением COVID-19 изменится к лучшему.
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