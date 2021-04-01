В Киеве рассказали, как будет работать междугородный транспорт во время локдауна 5 – 16 апреля. В КГГА подчеркнули, что ограничить передвижение граждан через столицу – невозможно.

Поэтому было принято решение не закрывать вокзалы и разрешить работу междугородного транспорта в обычном режиме, несмотря на новые ограничения, которые ввели в столице. Конечно пассажиры и персонал должны придерживаться карантина – дистанция, маски и тому подобное.

Что было раньше Киев идет в настоящий локдаун с закрытием транспорта, школ и садиков

Людей не остановить

В КГГА подчеркнули, что закрыть междугороднее сообщение невозможно, ведь через Киев едет очень много людей в разные уголки страны и за границу.

Киев – это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал,

– заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Локдаун в Киеве

Напомним, что 31 марта в Киеве местные власти решили таки ввести дополнительные меры и усилить карантин – кроме предыдущих запретов и ограничений в столице остановили движение общественного транспорта.

Впрочем, в КГГА разрешили ездить в нем по специальным пропускам – их будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.

Право на проезд в метро и наземном транспорте в Киеве во время локдауна будет у:

работников государственных структур;

медиков;

представителей сферы социального обеспечения;

работников жилищно-коммунальной инфраструктуры;

сотрудников частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Какие еще ограничения будут действовать в Киеве

Перестанут работать детские сады и школы.

Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на удаленную работу. Или предоставить отпуска, если это возможно.

Или предоставить отпуска, если это возможно. Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.

Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.

Решение об окончании локдауна представители местной власти будут принимать ближе к 16 апреля. Произойдет это, если ситуация с распространением COVID-19 изменится к лучшему.