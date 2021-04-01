Локдаун в Киеве: в КГГА рассказали, как получить спецпропуск на проезд общественным транспортом
Представители местных властей Киева создали механизм получения спецпропусков для работников предприятий критической инфраструктуры. Другим категориям граждан пользоваться общественным транспортом на время усиленного карантина запрещено.
Источник:КГГА
Чтобы получить спецпропуски, руководители организаций и предприятий столицы должны связаться с директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Сделать это надо с помощью электронной почты.
Количество пропусков будет ограниченным. Также чиновники подчеркнули, что все пассажиры со спецпропусками должны платить за проезд на общих основаниях.
Что нужно указать в письме
Руководителей предприятий, которые входят в список объектов критической инфраструктуры, просят написать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
Когда же чиновники обработают запрос, они будут связываться с контактным лицом и сообщат о месте и времени получения пропусков.
Новость дополняется...
Поделиться новостью