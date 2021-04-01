Представители местных властей Киева создали механизм получения спецпропусков для работников предприятий критической инфраструктуры. Другим категориям граждан пользоваться общественным транспортом на время усиленного карантина запрещено.

Чтобы получить спецпропуски, руководители организаций и предприятий столицы должны связаться с директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Сделать это надо с помощью электронной почты.

Количество пропусков будет ограниченным. Также чиновники подчеркнули, что все пассажиры со спецпропусками должны платить за проезд на общих основаниях.

Что нужно указать в письме

Руководителей предприятий, которые входят в список объектов критической инфраструктуры, просят написать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Когда же чиновники обработают запрос, они будут связываться с контактным лицом и сообщат о месте и времени получения пропусков.

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