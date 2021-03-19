Виталий Кличко все-таки прокомментировал слова министра культуры о компенсации убытков из-за локдауна. Мэр Киева считает, что Александр Ткаченко должен подтвердить свое заявление цифрами.

Министр культуры довольно резко высказался относительно локдауна в столице. Он считает, что учреждения культуры сильно пострадают от такого решения и призвал Кличко компенсировать убытки.

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Кличко ждет конкретные цифры

Ткаченко также написал, что его ведомство может помочь киевским властям – поделиться опытом и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.

В свою очередь, Кличко попросил министра культуры показать, как его ведомство помогало этим заведениям во время локдауна в январе.

Я могу сказать в ответ господину Ткаченко, когда был общий государственный локдаун, насколько Минкультуры финансировало учреждения культуры, жду цифры, сколько было инвестировано, какая была поддержка,

– подчеркнул мэр.

Мэр ответил недовольным бизнесменам

Кроме того, Кличко ответил на критику бизнесменов из-за нового локдауна в Киеве.

Я слышал в эфире, что бизнесмены говорят, что закуплено много продуктов и тому подобное. Очень хорошо, что мы говорим о продуктах, а не о жизни. Я хотел бы напомнить, чтобы не возникла такая ситуация, когда в рефрижераторах хранили тела людей, которые умерли от коронавируса в Нью-Йорке,

– сказал Кличко.

Жизнь людей – приоритет

Мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице "критическая" и может привести к коллапсу медицинской системы.

Жизнь и здоровье людей является приоритетом перед продуктами или посещением спортивных заведений. Я четко понимаю, насколько непопулярно такое решение, но это единственное решение, которое мы можем сейчас реализовать,

– резюмировал он.

Напомним, что в Киеве с 20 марта вводят очередной локдаун. Вслед за столицей жесткий карантин объявили и в Киевской области.