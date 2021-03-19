Жду цифры: Кличко ответил Ткаченко о компенсации убытков из-за локдауна
Виталий Кличко все-таки прокомментировал слова министра культуры о компенсации убытков из-за локдауна. Мэр Киева считает, что Александр Ткаченко должен подтвердить свое заявление цифрами.
Источник:Телеканал "Украина 24"
Министр культуры довольно резко высказался относительно локдауна в столице. Он считает, что учреждения культуры сильно пострадают от такого решения и призвал Кличко компенсировать убытки.
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Кличко ждет конкретные цифры
Ткаченко также написал, что его ведомство может помочь киевским властям – поделиться опытом и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.
В свою очередь, Кличко попросил министра культуры показать, как его ведомство помогало этим заведениям во время локдауна в январе.
Я могу сказать в ответ господину Ткаченко, когда был общий государственный локдаун, насколько Минкультуры финансировало учреждения культуры, жду цифры, сколько было инвестировано, какая была поддержка,
– подчеркнул мэр.
Мэр ответил недовольным бизнесменам
Кроме того, Кличко ответил на критику бизнесменов из-за нового локдауна в Киеве.
Я слышал в эфире, что бизнесмены говорят, что закуплено много продуктов и тому подобное. Очень хорошо, что мы говорим о продуктах, а не о жизни. Я хотел бы напомнить, чтобы не возникла такая ситуация, когда в рефрижераторах хранили тела людей, которые умерли от коронавируса в Нью-Йорке,
– сказал Кличко.
Жизнь людей – приоритет
Мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице "критическая" и может привести к коллапсу медицинской системы.
Жизнь и здоровье людей является приоритетом перед продуктами или посещением спортивных заведений. Я четко понимаю, насколько непопулярно такое решение, но это единственное решение, которое мы можем сейчас реализовать,
– резюмировал он.
Напомним, что в Киеве с 20 марта вводят очередной локдаун. Вслед за столицей жесткий карантин объявили и в Киевской области.
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