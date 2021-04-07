Локдаун в столице планируют продлить до 10 мая. Точная дата окончания жесткого карантина в Киеве пока неизвестна.

Сайт сообщил об этом, ссылаясь на свои анонимные источники в Минздраве. Однако, кто именно об этом рассказал – неизвестно.

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Подробнее о планах

По словам собеседника ресурса, продолжение жесткого карантина необходимо. Ведь это позволит уменьшить риск инфицирования в период, когда люди больше контактировать.

Локдаун в Киеве будет продлен до конца майских праздников, чтобы "проскочить" Пасху,

– добавил анонимный источник

Какие ограничения действуют в Киеве

Начиная с 5 апреля в столице Украины ужесточили противоэпидемиологические ограничения. Что именно изменилось: