Локдаун в Киеве продлят до мая
Локдаун в Киеве продлят до 10 мая / Finbalance
Локдаун в столице планируют продлить до 10 мая. Точная дата окончания жесткого карантина в Киеве пока неизвестна.
Источник:Kyivlive
Сайт сообщил об этом, ссылаясь на свои анонимные источники в Минздраве. Однако, кто именно об этом рассказал – неизвестно.
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Подробнее о планах
По словам собеседника ресурса, продолжение жесткого карантина необходимо. Ведь это позволит уменьшить риск инфицирования в период, когда люди больше контактировать.
Локдаун в Киеве будет продлен до конца майских праздников, чтобы "проскочить" Пасху,
– добавил анонимный источник
Какие ограничения действуют в Киеве
Начиная с 5 апреля в столице Украины ужесточили противоэпидемиологические ограничения. Что именно изменилось:
- перестали работать детские сады и школы;
- весь общественный транспорт работает по спецпропускам;
- все руководители учреждений и предприятий должны перевести сотрудников на дистанционную работу;
- заведения общественного питания могут работать только на вынос или на доставку;
- продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.
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