Александр Ткаченко публично обратился к мэру Киева Виталию Кличко и призвал его придумать механизм компенсации убытков культурной отрасли в связи с введением локдауна. Министр культуры даже готов в этом помочь.

Ткаченко считает, что введение ограничений для культуры и креативных индустрий – "спорное решение". Он подчеркнул, что эта отрасль понесла наибольшие экономические убытки, хоть и добросовестно соблюдает карантинные ограничения.

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Министр культуры против Кличко

Министр культуры считает, что необходимо предусмотреть компенсацию за ущерб для культуры.

Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за ущерб для культуры. Мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций,

- написал Ткаченко.

Также он удивляется, почему разрешили работать общественному транспорту во время локдауна.

Господин мэр, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт – не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь,

– заявил министр.

Напомним, что в Киеве с 20 марта до 9 апреля ввели очередной локдаун.

Давно ссорятся

Сейчас Виталий Кличко не прокомментировал это заявление Ткаченко. Кстати, политики уже давно ссорятся. В частности, из-за Гостинного двора. А все началось с того, что Александра Ткаченко продвигали на пост мэра столицы.