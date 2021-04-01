З 5 квітня у Києві на вимогу КМДА починають діяти посилені карантинні обмеження. Транспорт переходить на обслуговування пасажирів зі спецпропусками, а підприємствам рекомендували відправити працівників на віддалену роботу.

Згідно з рішенням комісія з техногенної безпеки, яке опублікували на сайті КМДА, окрім змін у роботі транспорту у столиці мають перейти на дистанційний режим роботи всі школи, училища та виші всіх форм власності. Закалади позашкільної освіти та дитячі садочки зачиняться.

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Щоб проїхати у транспорті, недостатньо мати при собі спецперепустку. Пасажирів перевозитимуть за наявністю також посвідчення особи та правильно вдягнутої маски.

Хто може їздити громадським транспортом без спецперепусток.

Виключення, які передбачили у КМДА, стосується рятувальників та співробітників Національної поліції. Їх пускатимуть до метро, трамваїв, автобусів та тролейбусів лише за наявності масок і службових посвідчень. Також транспортом можуть їздити призовники – за умови наявності документів, повістки та маски.

Вимоги щодо обслуговування пенсіонерів

Крім того, влада Києва внесла до рішення про посилення карантинних заходів окремі вимоги до закладів торгівлі.

Департаменту промисловостi та розвитку пiдприємництва виконавчого органу Київської міської ради рекомендувати керiвникам закладiв торгiвлi щодо прiоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку,

– сказано в документі.

Посилений карантин у Києві діє з 20 березня. Через це у столиці діють наступні обмеження:

Закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Заборонено масові заходи – розважальні, спортивні, культурні та рекламні тощо.

Торговельно-розважальні центри не працюють, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Проводити релігійні заходи можна, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.

Під заборону потрапили проведення спортивних заходів з глядачами.

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.

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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу