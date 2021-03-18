Локдаун у Києві: в метро можуть бути обмеження у години пік
Київський метрополітен під час локдауну працюватиме у звичайному режимі. Втім, у години пік можуть закривати двері – впускатимуть менше людей.
Источник:Укрінформ
Це робитимуть для того, щоб уникнути скупчень у вестибюлях. Крім того, в метрополітені обіцяють робити посилену дезінфекцію та прискіпливо слідкувати за дотриманням маскового режиму.
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Про це розповіла заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.
Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати,
– зазначила вона.
Локдаун у Києві
Як повідомлялося, у Києві з 00:00 години 20 березня починають діяти суворі карантинні обмеження. Локдаун запровадили до 9 квітня.
Що забороняють:
- роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних зал;
- роботу торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- проведення релігійних заходів, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу;
- проведення масових заходів – розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо;
- проведення спортивних заходів з глядачами.
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