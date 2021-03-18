Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Киеве усилили карантин. Новые ограничения начнут действовать с 20 марта. Продлится локдаун до решения местных властей о смягчении карантинных норм.

Об объявлении локдауна в Киеве заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, соответствующее решение пришлось принять, поскольку ситуация с распространением коронавирусной болезни стала крайне серьезной.

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Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, поскольку центральное правительство решило не издавать приказы об усилении карантинных норм, к такому шагу прибегли представители местной власти.

В Киеве запретят:

работу учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работу торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

проведение религиозных мероприятий, если площадь помещения меньше 10 квадратных метров на 1 человека;

проведение массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.;

проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, на АЗС запретят продавать еду.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов. После окончания каникул школы перейдут на дистанционное обучение.

Общественный транспорт будет работать по графику, однако с запретом перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено мест для сидения.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Все бюджетные организации и предприятия должны перейти на дистанционную работу. А частному бизнесу представители местной власти предписывают максимально перейти на работу вне офиса. Исключением являются только предприятия критической инфраструктуры.

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