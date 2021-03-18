В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что закроют
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Киеве усилили карантин. Новые ограничения начнут действовать с 20 марта. Продлится локдаун до решения местных властей о смягчении карантинных норм.
Источник:24 канал
Об объявлении локдауна в Киеве заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, соответствующее решение пришлось принять, поскольку ситуация с распространением коронавирусной болезни стала крайне серьезной.
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Что закроют во время локдауна в Киеве с 20 марта
Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, поскольку центральное правительство решило не издавать приказы об усилении карантинных норм, к такому шагу прибегли представители местной власти.
В Киеве запретят:
- работу учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работу торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- проведение религиозных мероприятий, если площадь помещения меньше 10 квадратных метров на 1 человека;
- проведение массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.;
- проведение спортивных мероприятий со зрителями.
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, на АЗС запретят продавать еду.
Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов. После окончания каникул школы перейдут на дистанционное обучение.
Общественный транспорт будет работать по графику, однако с запретом перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено мест для сидения.
Детские сады будут работать в обычном режиме.
Все бюджетные организации и предприятия должны перейти на дистанционную работу. А частному бизнесу представители местной власти предписывают максимально перейти на работу вне офиса. Исключением являются только предприятия критической инфраструктуры.
Какие были предпосылки для локдауна в Киеве
- Столица уже давно находится в оранжевой зоне карантина. Однако эпидситуация здесь с каждым днем ухудшается.
- Киев – среди лидеров по числу новых случаев COVID-19. В частности, 17 марта, здесь заболели больше тысячи человек.
- Накануне угрожающую динамику отмечал мэр Киева Виталий Кличко. Также он обратился к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, которые действуют в оранжевой зоне.
- Между тем в Кабмине напомнили, что регионы могут самостоятельно решать, стоит ли усиливать карантин.
- 17 марта Кличко заявил, что Киев окажется в красной зоне максимум через неделю.
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