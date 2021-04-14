Усиленные карантинные ограничения, которые запрещают свободные перевозки для общественного транспорта, работу детских садов и других учебных заведений в Киеве продлили до 30 апреля.

На заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киева чиновники пришли к выводам, что локдаун в столице нужно продлить на 2 недели. Ранее представители местных властей внедряли усиленные меры противоэпидемиологической безопасности до 16 апреля. Но ситуация с распространением коронавирусной болезни не улучшалась.

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Поскольку за первые несколько дней локдауна и за две недели усиленного карантина ежедневное количество заболевших COVID-19 в столице не уменьшалось, а в больницах продолжает наблюдаться крайне серьезная ситуация, на комиссии решили продлить действие локдауна до 1 мая.

Какие ограничения будут действовать до 1 мая

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, в Киеве до 1 мая будет:

запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;

запрещена работа детских садов;

школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;

заведения общественного питания будут работать на вынос или на доставку;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Какая ситуация с коронавирусом в Киеве

Столица находится в красной зоне адаптивного карантина. 6 апреля за сутки к официальной статистике Минздрава добавили 1 417 новых больных SARS-CoV-2. 45 человек умерли. Больными остаются 58 084 пациентов.