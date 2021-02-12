В Киеве люди помогают другим вытащить машины из снежных заносов и самостоятельно чистят улицы. Это называют челенджами и хвастаются поступками в соцсетях.

Очевидно, что коммунальщики не успевают убирать весь снег, который выпадает в Киеве, поэтому за дело взялись жители столицы.

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В соцсетях набрал популярности челлендж – "помоги толкнуть". Нужно подтолкнуть машины, которые попали в снежные заносы и не могут уехать.

Также обычную уборку снега лопатой называют "лопата-челендж" и выкладывают видео и фото в Фейсбуке и других соцсетях.

Погода в Киеве

Тем временем зима в столице продолжает свирепствовать. На дорогах столицы следует ожидать сильную гололедицу, а также снежные заносы. Температура воздуха 12 февраля в Киеве составит -9...-11 градусов.