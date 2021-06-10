Как отметили в прокуратуре Киева, правоохранители не знают, кто именно был причастен к каналу поставки запрещенных веществ. Лица соратников "смотрящего" сейчас пытаются установить.
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Самому "смотрящему" также сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния в следственном изоляторе. Если его вину признает суд, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
До 15 лет за торговлю наркотиками
Преступления, которые якобы совершила группировка под руководством заключенного, следователи квалифицировали как:
- создание преступной организации;
- производство, изготовление и продажа наркотиков;
- производство, изготовление и продажа прекурсоров;
- незаконное обращение с оружием.
Правоохранители утверждают, что во время обысков в Лукьяновском СИЗО нашли оружие, наркотики и другие доказательства причастности "смотрящего" к преступной деятельности.
Следственные действия по уголовным производствам продолжаются. За организацию группировки и ее деятельность злоумышленникам грозит от 9 до 15 лет пребывания в тюрьме с конфискацией имущества.