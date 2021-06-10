Организовал наркотрафик на территории СИЗО: на Лукьяновке поймали "смотрящего"

Полицейские и прокуроры Киева разоблачили преступную группировку, которой руководил "смотрящий" за карцером Лукьяновского следственного изолятора. Мужчина, по данным следствия организовал снабжение и сбыт наркотиков среди арестованных.

Как отметили в прокуратуре Киева, правоохранители не знают, кто именно был причастен к каналу поставки запрещенных веществ. Лица соратников "смотрящего" сейчас пытаются установить.

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Самому "смотрящему" также сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния в следственном изоляторе. Если его вину признает суд, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

До 15 лет за торговлю наркотиками

Преступления, которые якобы совершила группировка под руководством заключенного, следователи квалифицировали как:

создание преступной организации;

производство, изготовление и продажа наркотиков;

производство, изготовление и продажа прекурсоров;

незаконное обращение с оружием.

Правоохранители утверждают, что во время обысков в Лукьяновском СИЗО нашли оружие, наркотики и другие доказательства причастности "смотрящего" к преступной деятельности.

Следственные действия по уголовным производствам продолжаются. За организацию группировки и ее деятельность злоумышленникам грозит от 9 до 15 лет пребывания в тюрьме с конфискацией имущества.