Как утверждают свидетели инцидента, полицейские применили силу в отношении мужчины из-за того, что он начал проявлять к ним агрессию. Прохожий оскорблял правоохранителей и, вероятно, представлял для них опасность.

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Инспекторы надели на руки мужчины наручники и подвели его к служебной машине.

Вероятно, разбил стекло сам

  • Когда мужчина оказался возле машины патрульных, он, вероятно, нанес головой удар по заднему стеклу. От удара на нем образовалась немалая дыра.
  • Со стороны инцидент выглядел так, будто правоохранители сами ударили мужчиной о стекло. Из-за этого свидетели инцидента начали возмущаться действиями патрульных.
  • Впрочем, полицейские объяснили, что якобы ничего не делали.

Чем именно обернется для задержанного его выходка, неизвестно. Вполне вероятно, что его обвинят в мелком хулиганстве.

В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео, как мужчина разбивает головой стекло полицейской машины в Киеве: