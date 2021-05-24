На Майдане в Киеве задержанный разбил головой стекло машины патрульных: видео

Чрезвычайное происшествие произошло на Майдане Независимости вечером 23 мая. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который не совсем адекватно вел себя.

Как утверждают свидетели инцидента, полицейские применили силу в отношении мужчины из-за того, что он начал проявлять к ним агрессию. Прохожий оскорблял правоохранителей и, вероятно, представлял для них опасность.

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Инспекторы надели на руки мужчины наручники и подвели его к служебной машине.

Вероятно, разбил стекло сам

Когда мужчина оказался возле машины патрульных, он, вероятно, нанес головой удар по заднему стеклу. От удара на нем образовалась немалая дыра.

Со стороны инцидент выглядел так, будто правоохранители сами ударили мужчиной о стекло. Из-за этого свидетели инцидента начали возмущаться действиями патрульных.

Впрочем, полицейские объяснили, что якобы ничего не делали.

Чем именно обернется для задержанного его выходка, неизвестно. Вполне вероятно, что его обвинят в мелком хулиганстве.

В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео, как мужчина разбивает головой стекло полицейской машины в Киеве: