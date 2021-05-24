На Майдане в Киеве задержанный разбил головой стекло машины патрульных: видео

Чрезвычайное происшествие произошло на Майдане Независимости вечером 23 мая. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который не совсем адекватно вел себя.
Как утверждают свидетели инцидента, полицейские применили силу в отношении мужчины из-за того, что он начал проявлять к ним агрессию. Прохожий оскорблял правоохранителей и, вероятно, представлял для них опасность.
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Инспекторы надели на руки мужчины наручники и подвели его к служебной машине.
Вероятно, разбил стекло сам
- Когда мужчина оказался возле машины патрульных, он, вероятно, нанес головой удар по заднему стеклу. От удара на нем образовалась немалая дыра.
- Со стороны инцидент выглядел так, будто правоохранители сами ударили мужчиной о стекло. Из-за этого свидетели инцидента начали возмущаться действиями патрульных.
- Впрочем, полицейские объяснили, что якобы ничего не делали.
Чем именно обернется для задержанного его выходка, неизвестно. Вполне вероятно, что его обвинят в мелком хулиганстве.
В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.
Смотрите видео, как мужчина разбивает головой стекло полицейской машины в Киеве: