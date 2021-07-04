Трогательным видео поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Она подчеркнула, что "футбол объединяет страну".
Заметьте Видя вашу радость и эмоции – понимаешь ради чего ты играешь, – Зинченко
Государственный Гимн Украины вчера звучал не только на "Стадио Олимпико" в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн,
– говорится в сообщении.
Маленькие футболисты исполнили гимн во дворе на Троещине: смотрите видео
Украинцы очень положительно отреагировали на видео. Они оставили много трогательных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Лучшие среди лучших". Респект Вам ребята и вашим родителям! Это реально круто! Вырастет нереально кульный цвет нации! Слава Украине!";
- "Только ради этого стоит чтобы наша сборная играла и ее поддерживали, потому что эти маленькие украинцы будут ей подражать";
- "Достойный пример для подражания не только молодежи, но и большинству взрослых";
- "Такие ребята победят! И это я не только о футболе".
Близняшки поразили своими эмоциями
- Внимание мира также привлекли маленькие близняшки Маричка и Миланка Гусак, которые трогательно поддержали сборную Украины по футболу на "Стадио Олимпико".
- Девочек даже назвали "главными болельщицами в Риме".