Трогательным видео поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Она подчеркнула, что "футбол объединяет страну".

Заметьте Видя вашу радость и эмоции – понимаешь ради чего ты играешь, – Зинченко

Государственный Гимн Украины вчера звучал не только на "Стадио Олимпико" в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн,

– говорится в сообщении.

Маленькие футболисты исполнили гимн во дворе на Троещине: смотрите видео

Украинцы очень положительно отреагировали на видео. Они оставили много трогательных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Лучшие среди лучших". Респект Вам ребята и вашим родителям! Это реально круто! Вырастет нереально кульный цвет нации! Слава Украине!";

"Только ради этого стоит чтобы наша сборная играла и ее поддерживали, потому что эти маленькие украинцы будут ей подражать";

"Достойный пример для подражания не только молодежи, но и большинству взрослых";

"Такие ребята победят! И это я не только о футболе".

Близняшки поразили своими эмоциями