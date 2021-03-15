Киев сейчас находится в оранжевой зоне, но темпы заболеваемости на COVID-19 такие, что уже к концу марта столица может оказаться в красной зоне. При этом городская власть Киева во главе с Виталием Кличко не решила даже проблему защиты врачей.

Об этом заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, столице нужно готовиться к стремительному росту темпов заболевания коронавирусом. В Киеве сейчас 5 009 коек для больных COVID-19, из них кислородом оснащены 80%, а темпы их заполняемости уже на критическом уровне.

К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться к тому, чтобы иметь запасные места, которые при необходимости нужно будет открыть,

– сказала Марина Порошенко.

Еще одна проблема, которую не решила городская власть под руководством Виталия Кличко, – защита врачей. Как отметила Марина Порошенко, только в муниципальных медицинских учреждениях Киева работают 30 тысяч медработников. Из них первую вакцину от COVID-19 получили всего 650 человек, а сам город имеет небольшое количество вакцины.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем", – предупредила она.