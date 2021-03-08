В столице 8 марта стартовал марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Такие акции в Киеве проводят уже 4-й год подряд. Нынешний лозунг мероприятия – "У пандемии женское лицо".

Акция началась на Михайловской площади в 13.00. После этого колонна пошла в сторону Почтовой площади.

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Марш женщин в Киеве

Лозунг нынешнего мероприятия – "У пандемии женское лицо". По словам организаторов акции, пандемия коронавируса ощутимо повлияла на жизнь людей во всем мире, а больше всего негативные последствия пандемии ощутили женщины.

Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей,

– говорят организаторы.

Участники акции требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию и скандировали один из самых распространенных феминистический слоганов "Мое тело – мое дело". Также на марше звучали лозунги "Свобода, равенство, солидарность", "Чтобы я не носила, это не ваше дело".

Участие в акции приняли и женщины из Беларуси. Они сформировали отдельную колонну. Женщины поблагодарили Украину за гостеприимство и напомнили о политическом кризисе в Беларуси, который начался после президентских выборов.

Марш женщин в центре Киева: смотрите видео

Что требуют участники Марша женщин

ратификации Стамбульской конвенции;

прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;

создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения Covid-19;

обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;

открытие государственных шелтеров (приюты для жертв домашнего насилия), в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;

справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Кто организовал марш

общественная организация "Марш женщин";

международная правозащитная организация Amnesty International Ukraine;

некоммерческая организация Women's International League for Peace and Freedom;

общественная организация Положительные женщины – Positive Women;

неправительственная организация Украинский женский Фонд – Ukrainian Women's Fund;

общественная организация Insight LGBTQ NGO.

Обратите внимание! В то же время консервативное движение "Традиция и порядок", выступающее против женского шествия на 8 Марта и движения феминизма, анонсировало собственную акцию под названием "Операция по спасению феминисток".

Марш женщин в Киеве / Фото НВ

Что известно о празднике 8 Марта?

Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день – государственный выходной. Однако в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским.



Мифы о празднике 8 Марта / инфографика 24 канала