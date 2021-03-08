В Киеве стартовал марш женщин: фото, видео
В столице 8 марта стартовал марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Такие акции в Киеве проводят уже 4-й год подряд. Нынешний лозунг мероприятия – "У пандемии женское лицо".
Акция началась на Михайловской площади в 13.00. После этого колонна пошла в сторону Почтовой площади.
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Марш женщин в Киеве
Лозунг нынешнего мероприятия – "У пандемии женское лицо". По словам организаторов акции, пандемия коронавируса ощутимо повлияла на жизнь людей во всем мире, а больше всего негативные последствия пандемии ощутили женщины.
Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей,
– говорят организаторы.
Участники акции требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию и скандировали один из самых распространенных феминистический слоганов "Мое тело – мое дело". Также на марше звучали лозунги "Свобода, равенство, солидарность", "Чтобы я не носила, это не ваше дело".
Участие в акции приняли и женщины из Беларуси. Они сформировали отдельную колонну. Женщины поблагодарили Украину за гостеприимство и напомнили о политическом кризисе в Беларуси, который начался после президентских выборов.
Марш женщин в центре Киева: смотрите видео
Что требуют участники Марша женщин
- ратификации Стамбульской конвенции;
- прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;
- создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения Covid-19;
- обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;
- открытие государственных шелтеров (приюты для жертв домашнего насилия), в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;
- справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
Кто организовал марш
- общественная организация "Марш женщин";
- международная правозащитная организация Amnesty International Ukraine;
- некоммерческая организация Women's International League for Peace and Freedom;
- общественная организация Положительные женщины – Positive Women;
- неправительственная организация Украинский женский Фонд – Ukrainian Women's Fund;
- общественная организация Insight LGBTQ NGO.
Марш женщин в Киеве / Фото НВ
Что известно о празднике 8 Марта?
Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день – государственный выходной. Однако в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским.
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