Представители местной власти уже несколько дней подряд ловят водителей маршруток за наглое нарушение карантинных норм. Несмотря на штрафы в 17 – 34 тысячи гривен, перевозчики продолжают набивать салоны пассажирами под завязку.

О борьбе с нарушениями усиленного карантина рассказал в эфире одного из каналов руководитель Госпродпотребслужбы в Киева Олег Рубан. По его словам, больше всего нарушений фиксируют в транспорте.

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Чиновник утверждает, что невозможность соблюдения социальной дистанции в маршрутках – результат отсутствия контроля со стороны водителей над пассажирами.

Ежедневно штрафуют почти на миллион

Сейчас в Киеве работают 20 мобильных групп, куда входят представители районных администраций, городской охраны и полиции.

В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, осуществляющих перевозки,

– подчеркнул Рубан

Руководитель Госпродпотребслужбы говорит, что со стороны Укртрансбезпеки никто не реагирует и не пытается заставить водителей отказываться от "лишних" пассажиров и не нарушать карантин.

При этом ежедневно правоохранители составляют в отношении водителей-нарушителей от 30 до 40 административных протоколов. Сумма штрафов, которые предусматривает соответствующая статья Кодекса административных правонарушений – от 17 до 34 тысяч гривен.

Обратите внимание! Путем внедрения усиленного карантина до 26 марта в маршрутках Киева могли находиться только 11 пассажиров. Общественный транспорт не справлялся с нагрузкой, поэтому на улицах города образовались огромные очереди. Отныне маршрутчикам позволили пускать в салоны до 50% пассажиров.