Частные перевозчики решили повысить цены на проезд в Киеве. Сделают это они несмотря на относительное смягчение карантинных ограничений и разрешение от местных властей перевозить большее количество пассажиров в маршрутках.

Как заявил директор компании "Транс Групп" Владимир Назаренко во время брифинга, проезд на 30-40% маршрутах Киева подорожает уже 2 или 3 апреля. Но при этом подорожание будет не очень значительным.

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По словам предпринимателя, стоимости проезда в 12 гривен пока ни в одной из маршруток не будет.

Цены вырастут на 1–2 гривны

Назаренко утверждает, что уступки от представителей КГГА в виде разрешений перевозить 50% пассажиров от вместимости салона смогли оттянуть подорожание лишь на неделю.

Хорошо конечно, что городские власти пошли на некоторые уступки, но этим все равно не отменить подорожание проезда. Там, где проезд стоил 7 грн — будет 8, если где-то маршрутки ездили по 8 гривен — будет 10 грн. Проезда в 12 грн не будет ни на каких маршрутах,

– подчеркнул директор "Транс Групп".

Обещания повысить стоимость проезда звучали от перевозчиков Киева еще с начала карантина в 2020 году. Однако стоимость проезда оставалась неизменной.

Когда же в столице в очередной раз объявили локдаун, перевозчики начали требовать от работников властей запретить их работу вообще. Взамен они получили ряд преференций в виде ослабления карантинных норм. Поэтому маршрутчики объявили о переносе подорожания.