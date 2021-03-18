Масштабное "минирование" Киевского метрополитена: какие станции не работают
В киевский метроплолитен 18 марта поступила информация о заминировании. Неизвестный сообщил о возможном заминировании 7 станций столичной подземки.
Источник:КП "Киевский метрополитен"
Станции, которые сейчас проверяют на наличие взрывчатки, закрыты на вход и выход. Поезда метро не останавливаются на них.
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Какие станции киевского метрополитена не работают
- "Театральная" и пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" и пересадочный узел на станции "Площадь Льва Толстого";
- "Площадь Независимости";
- "Хрещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
В Киевской полиции сейчас проверяют информацию о заминировании киевского метрополитена. Они обследуют указанные станции и прилегающие территории.
На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб,
– отметили в полиции.
Правоохранители по результатам проверки должны дать правовую квалификацию этому инциденту.
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