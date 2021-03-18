В киевский метроплолитен 18 марта поступила информация о заминировании. Неизвестный сообщил о возможном заминировании 7 станций столичной подземки.

Станции, которые сейчас проверяют на наличие взрывчатки, закрыты на вход и выход. Поезда метро не останавливаются на них.

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Какие станции киевского метрополитена не работают

"Театральная" и пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" и пересадочный узел на станции "Площадь Льва Толстого";

"Площадь Независимости";

"Хрещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

В Киевской полиции сейчас проверяют информацию о заминировании киевского метрополитена. Они обследуют указанные станции и прилегающие территории.

На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб,

– отметили в полиции.

Правоохранители по результатам проверки должны дать правовую квалификацию этому инциденту.