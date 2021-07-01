Масштабную аварию с грузовиком на "Берестейской" создала легковушка: видео

Серьезное ДТП с участием фуры, которая везла пеноблоки, произошло утром 1 июля на проспекте Победы в Киеве. Спровоцировал ее владелец машины Ford, который решил перестроиться на соседнюю полосу и влетел в грузовик.

Запись момента серьезной аварии сделал один из участников движения с помощью видеорегистратора. На видео видно, как легковушка пыталась протиснуться между многотонным грузовиком и конструкцией моста.

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Впрочем, Ford влетел в фуру, чем спровоцировал ее столкновение с бетонной конструкцией.

Последствия ДТП до сих пор ликвидируют



Последствия аварии ликвидируют с помощью спецтехники / Фото КАРС

Авария произошла около 10:24 неподалеку от станции метро "Берестейская".

Из-за столкновения легковушки и удара фуры об опоры моста, грузовик перевернулся. На дорогу рассыпались пеноблоки.

В ДТП пострадали все люди, находившиеся в Ford. Насколько серьезные травмы они получили, пока неизвестно.



Спасатели пытаются убрать пеноблоки и грузовик с дороги / Фото КАРС

На месте происшествия работали полицейские. Они будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Сейчас коммунальщики Киевводоканала, Киевавтодора и спасатели Киевской службы спасения с помощью техники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия аварии.

Движение по проспекту Победы в направлении выезда из Киева остается серьезно затрудненным.

Смотрите видео ДТП на "Берестейской" с участием грузовика: