Об ожиданиях относительно мероприятий 9 мая изданию рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
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У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8:00 в Парке славы у могилы Неизвестного солдата, организованная УПЦ. В 9:00 – торжественное возложение цветов,
– рассказал Крищенко.
По его словам, есть заявка на чествование памяти и автопробег от представителей ОО "Институт правовой политики и социальной защиты".
В 10:00 состоится возложение цветов у памятника Ватутину, а в 11: 00 – вблизи Мемориала Вечной Славы. В мероприятии примет участие примерно 200 человек.
Начальник полиции Киева отметил, что от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.
Кроме того, как сообщил Крищенко, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "Браття" в 10:00, заявлено участие до 200 человек.
Однако наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины. "В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало – в 10:30, а в 11:00 начнется движение колонны", – отметил Крищенко.
Кроме того, в 11:00 начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевской городской администрацией.
Полиция готова к обеспечению порядка
Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции.
Безусловно, будет усиление патрулями Нацгвардии,
– уточнил он.
Уже с 7 мая полиция начинает усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Также усиленное патрулирование будет там, где состоятся государственные мероприятия.
Крищенко подчеркнул, что в Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-то конфликтных ситуаций.
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Информация о провокациях
Глава столичной полиции также прокомментировал информацию о возможных провокациях 9 мая.
Мы живем в воюющей стране и всегда готовы к каким-то провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией с СБУ, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок,
– заверил Крищенко.
Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в частности георгиевской ленты, за что предусмотрена административная ответственность.