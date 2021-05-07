Об ожиданиях относительно мероприятий 9 мая изданию рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8:00 в Парке славы у могилы Неизвестного солдата, организованная УПЦ. В 9:00 – торжественное возложение цветов,

– рассказал Крищенко.

По его словам, есть заявка на чествование памяти и автопробег от представителей ОО "Институт правовой политики и социальной защиты".

В 10:00 состоится возложение цветов у памятника Ватутину, а в 11: 00 – вблизи Мемориала Вечной Славы. В мероприятии примет участие примерно 200 человек.

Начальник полиции Киева отметил, что от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

Кроме того, как сообщил Крищенко, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "Браття" в 10:00, заявлено участие до 200 человек.

Однако наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины. "В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало – в 10:30, а в 11:00 начнется движение колонны", – отметил Крищенко.

Кроме того, в 11:00 начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевской городской администрацией.

Полиция готова к обеспечению порядка

Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции.

Безусловно, будет усиление патрулями Нацгвардии,

– уточнил он.

Уже с 7 мая полиция начинает усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Также усиленное патрулирование будет там, где состоятся государственные мероприятия.

Крищенко подчеркнул, что в Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-то конфликтных ситуаций.

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Информация о провокациях

Глава столичной полиции также прокомментировал информацию о возможных провокациях 9 мая.

Мы живем в воюющей стране и всегда готовы к каким-то провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией с СБУ, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок,

– заверил Крищенко.

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в частности георгиевской ленты, за что предусмотрена административная ответственность.